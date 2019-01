Robô animado com 1,60m chega ao Shopping Mueller

Redação Bem Paraná, com assessoria

Quem passar pelo Shopping Mueller, até o dia 3 de fevereiro, vai encontrar entre os corredores do mall o robô Vernie, um protótipo com 1,60 m de altura, inspirado no brinquedo LEGO® Education. A atração do shopping faz parte do evento de férias Brinq. Mueller | Batalha de Robôs, que traz a oficina de robótica para crianças de 4 a 16 anos, com a coordenação de professores da escola ROBOT Education. O robô possui mobilidade nos braços, tórax e cabeça e interage com os clientes. As aparições são diárias, de hora em hora, alternando os pisos do shopping.

Os participantes da oficina podem montar e animar seus robôs com kits especiais da linha LEGO® Education, que oferece soluções lúdicas de aprendizagem, baseadas em materiais didáticos e no consagrado sistema de blocos de montar, porém, com proposta voltada à engenharia e à tecnologia.

Em cada sessão as crianças e adolescentes desenvolvem atividades para melhorar o potencial e a estética de cada robô e, assim, resolver os desafios lançados pelos instrutores, que vão desde batalhas e corridas ao cabo de guerra.

Sobre a oficina

Cada sessão da oficina terá duração 45 minutos, destinados à montagem, animação e batalha dos robôs. Serão 24 crianças por vez, separadas em grupos por faixa etária, sendo 20 participantes de 4 a 16 anos e 4 participantes de 1 a 3 anos e 11 meses. Cada intervalo de idade trabalhará com kits LEGO® apropriados para a faixa etária.

Assim, crianças de 1 a 3 anos usarão o kit LEGO® Education STEAM PARK - que não envolve programação ou batalha de robôs -; crianças com idades entre 4 e 8 anos usarão os kits LEGO® Education WeDo 2.0, ou LEGO® Education Boost; crianças com idades entre 4 e 12 anos usarão os kits LEGO® Education Power Function; e crianças e adolescentes com idades entre 9 e 16 anos usarão o kit LEGO® Education Mindstorms EV3.

Bilheteria

Para participar da Brinq. Mueller | Batalha de Robôs é preciso adquirir o ingresso na bilheteria do Piso L2, ao valor de R$ 20, para participantes de 4 a 16 anos e sujeito à disponibilidade em cada turma. Crianças de 1 a 3 anos e 11 meses estão isentas do pagamento, mas é necessária a retirada de ingresso na bilheteria para controle da capacidade do evento. A Batalha de Robôs com oficina de robótica acontecerá diariamente, nos mesmos horários de funcionamento das lojas do shopping (de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h), no Piso L3.

SERVIÇO:

Brinq. Mueller | Batalha de Robôs e Oficina de Robótica

Local: Shopping Mueller | Avenida Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico – Piso L3

Data: entre os dias 15 de janeiro e 03 de fevereiro

Horários: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h

Faixa etária: 4 a 16 anos

Capacidade: 24 crianças por sessão

Duração: 45 minutos

Ingressos: R$20, adquiridos na bilheteria localizada no Piso L2. Crianças menores de 3 anos e 11 meses não pagam

