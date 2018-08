Robô curitibano enfrenta tubarões em reality show e ganha aporte de R$ 200 mil

SMCS

A ferramenta de pré-teste visual Adam Robô, da startup curitibana Prevention, foi selecionada no reality show Shark Tank Brasil, exibido pelo canal Sony na noite desta sexta-feira (24/8). No programa, os empreendedores apresentam seu projeto para investidores. As melhores ideias ganham apoio financeiro.

A Prevention, que nasceu em 2017 no coworking público municipal Worktiba Barigui, vendeu 15% do negócio por R$ 200 mil, além de incorporar três novos sócios: Robinson Shiba, dono dos restaurantes China in Box; Camila Farani, investidora-anjo; e Caito Maia, fundador da marca Chilli Beans.

Na apresentação do Adam Robôm, Juliano de Moraes, da Prevention, pediu para os investidores participantes fecharem os olhos. Ele então falou sobre o que o motivou a achar uma solução inovadora para evitar que crianças e adultos percam a visão por problemas que, se diagnosticados precocemente, podem evitar a cegueira: “A cada cinco segundos uma pessoa fica cega no mundo e a cada um minuto uma criança, e isso poderia ser evitado com o diagnóstico precoce”, disse.

Caito Maia, da Chilli Beans, lembrou Juliano de que, no Brasil, diagnósticos de visão só podem ser feitos por especialistas. Juliano explicou que o Adam não faz o diagnóstico completo, mas identifica possíveis problemas para que o paciente procure um médico. “O Adam apresenta o grau de prioridade do seu problema de visão para você ir a um oftalmologista fazer o diagnóstico preciso. Damos esse primeiro passo, incentivando o diagnóstico, alertando para o problema existente”, comentou.

Os argumentos de Juliano, assim como a evolução do projeto, convenceram os avaliadores, que aceitaram a proposta de compra de 15% da empresa por R$ 200 mil.

O equipamento de pré-teste visual Adam Robô é portátil, pesa menos de dois quilos e equipado com impressora térmica sem fio. Atualmente tem o preço de venda de R$ 6.480,00 - 100 unidades já foram comercializadas.

Com o novo aporte e produção em escala, o plano é reduzir esse valor. “Estimamos reduzir em 40%. Até o final de 2018 pretendemos vender mil unidades do Adam e com isso impactar três milhões de pessoas”, comentou Juliano. O equipamento atualmente é montado em uma oficina na Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Worktiba

O primeiro coworking público do Brasil foi inaugurado pela Prefeitura em março de 2017. Ele ocupa um espaço anexo ao Salão de Atos do Parque Barigui.

Atualmente na segunda turma, o Worktiba Barigui fomenta 28 empresas. De forma colaborativa, elas desenvolvem soluções para a cidade.

A startup Prevention Vision Test fez parte da primeira turma do espaço. Com o apoio técnico do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), órgão gestor do espaço, e as ações do ecossistema de inovação Vale do Pinhão, a empresa triplicou de tamanho e precisou deixar o coworking. Ela passou a ocupar outro programa de fomento na Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Mais dois Worktibas devem ser abertos neste ano, no Cine Passeio, no São Francisco, e na Rua da Cidadania do Carmo, no Boqueirão.