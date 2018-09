Robôs, roda gigante e 15 mil balões são atrações em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Estas semanas são recheadas de atrações especiais nos shoppings de Curitiba. Vai ter roda gigante, chapéu mexicano, robôs da série transformers e uma mega escultura feita por um artista internacional e formada por 15 mil balões.

No Pátio Batel, por exemplo, o artista norte-americano montou uma escultura de 23 metros de altura com 15 mil balões. Com entrada gratuita, a atração marca o quinto aniversário do estabelecimento e ficará na Praça de Eventos do shopping até o dia 7 de outubro.

Já no ParkShoppingBarigui estão outras duas atrações: a Roda-Gigante Brasil, com 30 metros de altura e que permite a contemplação exclusiva de um novo ângulo do parque Barigui, ao lado do shopping, e o Chapéu Mexicano, com 48 cadeiras que comportam os visitantes individualmente em uma aventura de muita alegria e diversão.

As atrações estão instaladas no PKB Fun e o agendamento de horário é realizado na bilheteria ou pelo telefone (48) 99999-6152. Para passear no Chapéu Mexicano, o valor é a partir de R$ 8 por pessoa, enquanto a Roda-Gigante custa R$ 15 por pessoa.

Para as crianças e fãs de super-heróis, contudo, o maior destaque possivelmente será a exposição internacional (e totalmente gratuita) com esculturas gigantes inspiradas nos personagens mais marcantes da franquia Transformers, como o icônico Bumblebee e o nobre Optimus Prime. A mostra, com personagens que chegam a ter cinco metros de altura, ficará instalada na praça de eventos do PKB até 14 de outubro. Os visitantes também poderão interagir com a atração por meio de telas touchscreen, com aplicativos relacionados a série e aos personagens.

A exposição é promovida pela empresa chilena Agosin Eventos e faz parte de um projeto iniciado em 2011 pela rede Multiplan. O objetivo é incentivar exposições e atividades educativas e culturais nos shoppings do grupo em todo o país. “Buscamos projetos exclusivos que agradem visitantes de todas as idades. Com Transformers esperamos surpreender o público aliando o lado lúdico dos personagens à imponência da execução das obras”, explica Rodrigo Peres, gerente de Marketing da Multiplan.