Rock in Rio Cards se esgotaram pouco mais de uma hora depois ao início das venda nesta segunda-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

A organização do Rock in Rio confirma seu enorme sucesso com o público brasileiro mais uma vez. Todos os Rock in Rio Cards colocados à venda nesta segunda-feira, 12, esgotaram uma 1h58 após o início das vendas no site rockinrio.ingresso.com, canal oficial de vendas de ingresso do maior festival de música e entretenimento do mundo. Foram vendidos 198 mil cards. Deste total, 62% corresponde a venda para fora do Estado do Rio de Janeiro, reforçando a capacidade do evento em girar a economia do Rio e em mobilizar pessoas de todo o país para uma Cidade Maravilhosa de braços abertos, pronta para os turistas.

Para a edição de 2019, assim como em 2017, o Rock in Rio Card equivale a um ingresso antecipado, no qual o público garante sua entrada no evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações. O Card será disponibilizado em formato de pulseira, após ser associado a data de entrada no evento. Os fãs poderão escolher em qual data pretendem usá-lo e a seleção do dia poderá ser feita entre os meses de fevereiro e abril de 2019. A pulseira deve ser colocada somente no dia do festival e funcionará da mesma maneira que o antigo ingresso, porém de forma mais moderna e segura.

“As vendas do Rock in Rio Card traduzem o sucesso deste mega evento e a importância de sua realização para o Rio de Janeiro. É aqui que respiramos entretenimento e o carioca sabe fazer isso como ninguém. Foi aqui que o Rock in Rio ganhou vida. A alma carioca me inspirou a tudo isso. Sonhamos muito e também somos inspiração, para o público e para os artistas, que se contagiam com o quão grande é se apresentar nos nossos palcos, por exemplo. O público me ajuda a construir a cada edição um novo capitulo deste sonho. Mais uma vez, esta venda aconteceu num piscar de olhos. Isso é incrível. É maravilhoso levar felicidade para as pessoas, especialmente em um momento que precisamos de novos ares. Quem nos visitar ficará impressionado. Chegaremos maiores e trabalhamos duro para oferecer sempre o melhor evento de todos os tempos”, garante Roberto Medina, presidente do Rock in Rio.

A compra de Rock in Rio Card, exclusiva para o território brasileiro, foi feita nos 27 estados. Além disso, 33 países efetuaram a compra de bilhetes. Para quem não conseguiu comprar, a organização do Rock in Rio reforça que a venda oficial de ingressos começará na primeira quinzena de abril de 2019.

Na pré-venda, a organização do Rock in Rio limitou a compra para até quatro ingressos, sendo uma meia-entrada, por CPF (benefício pessoal e intransferível). A venda foi feita através site rockinrio.ingresso.com. Para a edição do Rock in Rio 2019, o Rock in Rio Card tem o valor de R$ 495,00 (inteira) e R$ 247,50 (meia-entrada). Os clientes Itaú, empresa patrocinadora máster do Rock in Rio, tiveram 15% de desconto no Rock Rio Card e parcelamento em até oito vezes — exclusivo para pagamento com cartões de crédito Itaucard e Credicard.

Os clientes que adquiriram meia-entrada terão que apresentar o documento informado no momento da compra no acesso a Cidade do Rock, no dia do festival. A entrada para o Rock in Rio permite acesso a todas as áreas e atrações da Cidade do Rock. Assim como na edição de 2017, a pulseira do Rock in Rio Card chegará via DHL em uma caixa personalizada no endereço indicado no momento da compra do produto a partir de março.

A Rede é o meio de pagamento oficial do Rock in Rio 2019. Além da captura na venda de ingressos, a companhia será responsável pelas transações de tudo o que for comercializado nas lojas da Cidade do Rock, como bebidas, alimentação e souvenires.

O Rock in Rio será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 03, 04, 05 e 06 de outubro, na Cidade do Rock do Rio de Janeiro

Sobre o Rock in Rio

O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985, nasceu para dar voz a uma juventude e unir pessoas, de raças e credos diferentes, em paz e harmonia por meio da música. Após 33 anos, o evento é parte relevante da história da música mundial e uma plataforma de comunicação que amplifica discursos e usa o poder de sua marca como força motriz para atingir seu compromisso na construção de um mundo melhor.

O poder de alcance do Rock in Rio tem números impactantes. O evento já soma 19 edições, 112 dias e 2.038 atrações musicais. Ao longo destes anos, mais de 9,5 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock. Em 2017, 143 milhões de pessoas foram alcançadas por conversas espontâneas sobre o Rock in Rio e, somente durante os dias de evento, foram 41,9 milhões de visualizações de vídeos nas redes. Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, também, Portugal, Espanha e Estados Unidos, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos.

Consciente do poder disseminador da marca, o Rock in Rio pauta-se por ser um evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes, confiantes e empáticas em um planeta mais saudável. Em 2001, reafirmou o compromisso de mostrar às pessoas que pequenas atitudes no dia a dia são o caminho para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio foi reconhecido por seu poder realizador ao receber a certificação da norma ISO 20121 – Eventos Sustentáveis. Gerou 212,5 mil empregos diretos e indiretos em todas edições, mais de R$ 97 milhões investidos – provenientes da organização do evento e de parceiros – em diferentes projetos passando por temas como sustentabilidade, educação, música, florestas e etc.

Em 2016, foi a vez de anunciar o Amazonia Live, projeto do Rock in Rio que já garantiu mais de 73 milhões de árvores para a Amazônia, com doações individuais e de parcerias, por meio de projetos de restauração e plantação. O Amazonia Live traz a importância das florestas para o equilíbrio climático mundial como tema para todas as edições do evento, pelo menos até 2019. O Rock in Rio também desenvolve um plano de sustentabilidade em que são definidas medidas para a redução de emissões e inclui uma correta gestão de resíduos, eficiência energética, compensação de emissões e correto consumo de recursos, entre outros. Este plano é desenhado para a organização, patrocinadores e fornecedores e vem sendo aperfeiçoado a cada edição, além de ser utilizado, até hoje, em todos os países onde o Rock in Rio é realizado.