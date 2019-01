Rodízio de veículos na cidade de São Paulo será retomado nesta segunda-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio de veículos de passeio volta a valer na cidade de São Paulo a partir desta segunda-feira (14). A chamada Operação Horário de Pico estava suspensa desde o dia 21 de dezembro, devido a previsão de baixo fluxo no período de fim de ano.

Com o retorno do sistema de suspensão, carros que tenham placas com finais 1 e 2 não poderão circular pelo centro expandido nos horários das 7h às 10h e das 17h às 20h. Nas terças, a delimitação vale para placas com finais 3 e 4; nas quartas, para 5 e 6; nas quintas, 7 e 8 e, às sextas, para finais com 9 e 0.

A área é formada pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Instituído desde outubro de 1997, o rodízio tem como objetivo retirar das ruas da capital 20% da frota de veículo que costuma passar diariamente pelas vias que delimitam o mini Anel Viário da capital.

Segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) da Prefeitura de São Paulo, caso motoristas sejam flagrados infringindo a lei e trafegando por locais e horários não permitidos pela legislação, a infração pode resultar em multas no valor de R$ 130,16 e quatro pontos no prontuário do motorista.