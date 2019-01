Rodízio será suspenso nesta sexta em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio de veículos será suspenso em São Paulo, nesta sexta-feira (25), em virtude do feriado pelo aniversário de 465 anos da cidade de São Paulo. Ele será retomado na segunda-feira para veículos com placas finais 1 e 2.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados.

De acordo com as concessionárias que administram as rodovias do entorno da capital, os motoristas devem evitar viajar pela manhã por conta do trânsito.