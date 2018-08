Rodovia Curitiba-Litoral deve ter movimento de 51 mil veículos no fim de semana

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra a BR-277 no trecho Curitiba-Litoral e as PRs 407 e 508, prevê que 51 mil veículos viagem por essas rodovias entre a sexta-feira (10) e do domingo (12). Durante esse fim de semana não haverá obra nas rodovias administradas pela empresa.

O horário de maior movimento sentido Litoral deverá ser atingido entre 18h e 19h da sexta-feira (10), quando mil veículos deverão viajar durante esse período. Já ao domingo (12), o maior movimento deverá ser concentrado entre 18h e 21h, com quase 1,3 mil veículos/hora, no sentido Curitiba.

Durante a viagem, a Ecovia recomenda que os motoristas tenham anotado o telefone 0800 410 277, para qualquer incidente e pedido de socorro ou ajuda. Neste fim de semana estarão em operação dez veículos operacionais da concessionária, entre guinchos leves e pesados, ambulâncias e carros. No site www.ecovia.com.br, os usuários encontram informações complementares. Além disso, há o aplicativo Ecorodovias com informações úteis. A conta de Twitter @ecovia é atualizada regulamente e pode ser usada como fonte de informação sobre as condições de tráfego na rodovia.