Rodovia dos Tamoios é interditada após ataque a dois carros fortes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois carros-fortes da empresa Protege foram alvos de uma ação criminosa na rodovia dos Tamoios na noite desta segunda (21). Bandidos fortemente armados interceptaram os veículos na altura do km 56,3, na cidade de Paraibuna (a 167 km de SP) para roubar os malotes de dinheiro.

O assalto aconteceu no sentido São José dos Campos. Os bandidos bloquearam a passagem ateando fogo em um veículo no meio da rodovia. Houve troca de tiros e um dos seguranças da empresa de transporte de valores acabou ferido.

Segundo informações da polícia rodoviária, os criminosos conseguiram fugir com parte do dinheiro de um dos carros-fortes. Até o momento ninguém foi preso.

Ainda de acordo com a polícia, os bandidos utilizaram dinamites e armas de grosso calibre para explodir um dos carros.

Durante o ataque, motoristas que trafegavam pela rodovia chegaram a retornar pela contramão. A via foi totalmente interditada nos dois sentidos. Às 22h50 desta segunda ainda não havia previsão de quando o tráfego seria normalizado.

"A rodovia está interditada em ambos os sentidos de tráfego após tentativa de assalto a carro-forte. Os bloqueios acontecem na altura do km 52, sentido litoral, e no km 57, sentido São José dos Campos. Os usuários não devem utilizar a rodovia como rota. As rotas alternativas são as Rodovias Osvaldo Cruz e Mogi Bertioga", disse nota da concessionária.