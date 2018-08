Rodovia entre Curitiba e Santa Catarina terá trecho todo iluminado. Veja onde

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta quinta-feira, 9/8, às 18h, a Arteris Litoral Sul inaugura a iluminação completa da Serra do Mar da BR-376 na região de Guaratuba. Entre os meses de janeiro e julho, a concessionária realizou obras para implantar infraestrutura de iluminação com tecnologia LED nos 30 quilômetros da Serra (pistas norte e sul), entre o km 663 e o km 678.

As obras de iluminação da Serra integram um conjunto de investimentos de R$ 26,8 milhões da concessionária para iluminar até o final deste ano cerca de 200 km de rodovias em todo o trecho sob concessão. Esse investimento também é emblemático para melhoria da segurança nesta importante ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Nos dez anos de concessão, a Litoral Sul realizou obras de aumento de capacidade, melhoria de pavimento e sinalização da BR-376, alcançando a redução de 31% no número de vítimas fatais por acidente nessa rodovia.

O quê: Inauguração Oficial da Iluminação da Serra da BR-376

Onde: Posto da PRF Alto da Serra, no km 662 da BR-376 em Tijucas do Sul

Quando: Nesta quinta-feira, 9/8, às 18h.