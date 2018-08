Rodovia que corta Curitiba será invadida por motos nos sentidos leste e oeste

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A BR-277 deve ter muito movimento neste final de semana. E o movimento deve crescer por causa das motocicletas, e nos dois sentidos da rodovia — na saída para o Litoral e no outro extemo, no sentido para Ponta Grossa. Dois eventos marcados para o fim de semana programam a passagem de motociclistas. No sábado (4), acontece o Passeio Motociclístico com concentração às 9 horas e saída às 10 horas do Parque Barigui, em Curitiba. O trajeto de pouco mais de 110 quilômetros vai até a sede do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), em Ponta Grossa. A participação é gratuita. O evento faz parte das comemorações dos 164 anos da Polícia Militar do Paraná.

No fim de semana também acontece o 17º Encontro Paranaguá Motos, no Centro Histórico da cidade. Por causa deste evento, a Ecovia, concessionária do trecho da BR-277 entre Curitiba e o Litoral, mais de 52 mil veículos devem viajar entre Curitiba e o Litoral do Paraná entre esta sexta-feira (3) e domingo (5), sendo que a maioria será de motociclistas.

O evento em Paranaguá acontece ao ar livre numa programação que inclui: recepção dos participantes, abertura oficial do evento, benção dos motociclistas, feira do artesanato, feira gastronômica, feira de produtos direcionados, shows artísticos/culturais, shows com manobras radicais, show pirotécnico, entre outros.

Passeio com a PM

O evento de sábado que segue para Ponta Grossa é organizado pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), e está se tornando tradicional na capital paranaense e centenas de pessoas já participaram do passeio juntamente com os motociclistas policiais militares. Este ano o destino será a sede do 1º Batalhão da PM em Ponta Grossa.

Para garantir a segurança de todos, a saída será 10 horas, com a escolta feita pela Companhia Tático Móvel de Trânsito (COTAMOTRAN) do BPTran, e no trecho rodoviário com os batedores do Batalhão Rodoviário, a fim de evitar acidentes e imprevistos ao longo do trajeto.

Para participar basta estar devidamente equipado com os documentos obrigatórios e itens de segurança, bem como estar com a motocicleta em dia com a manutenção para não ter surpresas desagradáveis no caminho. No parque os motociclistas poderão participar de sorteios de brindes e aproveitar a paisagem para tirar fotos. Haverá uma estrutura montada para dar suporte aos participantes, e uma feira com serviços.