Rodrigo Bocardi relembra críticas em seu começo no Bom Dia SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Rodrigo Bocardi, 43, relembrou, na manhã desta sexta-feira (25), durante o programa Mais Você, as críticas que recebeu quando começou a apresentar o Bom Dia São Paulo e afirmou que chegou a fazer curso de teatro e sessões de fonoaudiologia para se soltar.

"Como eu sofri. Como me detonaram nesse começo, foi uma coisa dura. Deu até vontade de desistir. Foi um negócio difícil. E eu dando o máximo naquele negócio", afirmou o jornalista, que está a frente do jornal matutino há pouco mais de seis anos, depois de uma temporada como correspondente em Nova York.

Bocardi afirma que era chamado de robô, considerado duro demais para apresentar o jornal. "Lembro que fui fazer aula com professora de teatro, rolava no carpete, chegava a queimar o pulso. E o tanto que chupei de rolha, canudo de plástico pra tentar melhor a voz, a entonação. Não foi fácil, mas hoje estamos aí."

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou algumas imagens do início do jornalista na apresentação do Bom Dia São Paulo e Loro José ainda brincou comparando-o ao personagem Robocop.

Convidado especial do programa, Bocardi tomou um café da manhã à distância com Ana Maria Braga e relembrou momentos marcantes de sua carreira, incluindo a cobertura do acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas, em 2007, e especiais do Bom Dia São Paulo, como quando tocou piano e apresentou da rua.

Ele ainda recordou a época em que trabalhou como office boy, o que o fez conhecer bem as ruas da cidade de São Paulo. que completa 465 anos nesta sexta-feira. "As pessoas não acreditam quando me veem de terno e gravata. Mas ninguém estava lá para ver, do lago São Francisco até Cidade Dutra, depois corria para o colégio para estudar."