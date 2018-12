Rodrigo Faro faz participação surpresa e se emociona com resposta de Silvio Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro apareceu de surpresa na edição deste domingo (23) do Programa Silvio Santos. O apresentador da Record irá interpretar o dono do SBT em um longa biográfico, que começa a ser gravado em 2019.

Após entrar no palco, Silvio convidou Faro para tirar uma foto de natal com as bailarinas do programa, vestidas com roupas vermelhas e gorrinhos de natal.

Depois da foto, o apresentador da Record falou o real motivo de sua participação. "Eu vim dizer para o Brasil que estou muito honrado porque em janeiro eu começo a rodar o filme da sua vida, da sua história", disse ele.

Silvio Santos fez, então, uma brincadeira com o elenco do filme e sugeriu que uma de suas bailarinas interpretasse Íris Abravanel, sua atual esposa, com quem se relaciona desde 1978. Faro, que imitava os gestos e a voz de Silvio, disse que só simularia um romance no palco se o apresentador demonstrasse o que deveria fazer com Helen Ganzarolli.

Depois da confusão, Faro voltou a falar diretamente com o apresentador e lhe presenteou com um relógio falante, semelhante aos que Silvio comercializou na década de 1990, que fala as horas com sua própria voz. Depois, o apresentador da Record aproveitou para fazer um agradecimento.

"Eu queria agradecer a oportunidade e queria saber: eu vim aqui para pedir a permissão para poder fazer essa homenagem, porque eu acho que as pessoas que fazem parte da história, da nossa história, elas precisam ser homenageadas em vida, enquanto ainda estão aqui", começou ele.

"E a sua história é um exemplo de superação, de garra, de como aquele garoto que era um camelô se transformou no maior apresentador da história da TV brasileira, num grande empresário. Eu me sinto honrado", afirmou Faro.

"Para mim, é uma história que precisa ser contada e eu só faria esse filme se não te desagradasse porque é muito importante a sua opinião para mim, por isso que eu vim aqui hoje", concluiu ele.

Silvio Santos respondeu o apresentador da Record, deixando-o em prantos. "Eu sempre sonhei em ter um filme para mostrar para os meus netos, mas agora que o sonho está se realizando, eu estou feliz. Eu pareço um ano novo de felicidade. E saber que vou ser representado pelo garoto de ouro da Record, eu fico mais contente ainda", terminou, percebendo que o apresentador estava emocionado. Silvio se despediu e chamou o intervalo em seguida.