Rodrigo Lacerda ministra oficina de romance na Biblioteca

A Biblioteca Pública do Paraná promove em setembro uma oficina de romance, com o escritor, tradutor e editor carioca Rodrigo Lacerda.

Os encontros, gratuitos, acontecem nos dias 12, 13 e 14, das 14h às 17h, no terceiro andar da BPP. Para concorrer a uma das 15 vagas, é preciso enviar, até 3 de setembro, um texto de ficção — de até duas páginas, em prosa — por meio do formulário o site da Biblioteca . Mais informações: (41) 3221-4917.

Na oficina, entre aulas expositivas e exercícios de criação comentados em sala, Lacerda aborda os principais aspectos desse gênero literário: como criar e dar vida aos personagens, a diferença entre história e enredo, como estruturar uma narrativa e algumas variações dentro do romance — de aventura, psicológico e de crítica social.

Rodrigo Lacerda nasceu em 1969, no Rio de Janeiro (RJ), e está radicado em São Paulo (SP). Doutor pela Universidade de São Paulo em Teoria Literária e Literatura Comparada, estreou na literatura com a novela O mistério do leão rampante (1995), pela qual venceu o prêmio Jabuti. Entre outros, é autor dos contos de Reserva natural (2018), dos romances A república das abelhas (2013) e Outra vida (2009) e do juvenil Hamlet ou Amleto? Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos (2015).

Como tradutor, verteu para o português autores como William Faulkner, Alexandre Dumas, Raymond Carver e H.G. Wells.

Já como editor, passou por algumas das mais importantes editoras do Brasil, como a Nova Fronteira, a Editora da Universidade de São Paulo e a Cosac Naify. Atualmente, é membro do conselho editorial da Zahar.

Serviço

Oficina de romance, com Rodrigo Lacerda

Quando: Dias 12, 13 e 14 de setembro, das 14h às 17h,

Onde: na sala de reuniões da BPP na Rua. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR

Quanto: Gratuito

Mais informações: (41) 3221-4917.