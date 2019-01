Rodrigo Maia tenta acordo cruzado com PT e PSB para neutralizar oposição

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tenta um novo acordo cruzado com PSB e PT para fortalecer sua candidatura à reeleição.

O deputado estaria, segundo parlamentares ouvidos pela reportagem, articulando a formação de um bloco da oposição com a presença de PDT e PC do B, que declararam apoio a sua candidatura.

Com isso, PSB e PT -que são refratários à ideia de participar do bloco de Maia junto com o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, mas podem entregar parte de seus votos ao candidato- seriam contemplados com posições na Mesa Diretora.

O primeiro ficaria com a quarta-secretaria da Casa, que cuida dos apartamentos funcionais e do auxílio-moradia, e o segundo com um dos postos de suplência.

Assim, Maia neutralizaria as duas principais forças da oposição ao seu nome, e os partidos conseguiriam espaço na estrutura da Casa sem aderir publicamente ao pragmatismo de apoiar o presidente da Câmara no mesmo bloco que o PSL.

Dividido e com medo de isolamento, o PSB teria interesse na proposta. De outro lado, o PC do B resiste à ideia -que vem sendo aventada também por deputados de partidos como o PSOL, que tentam atrair a sigla para o bloco de oposição mesmo que não haja compromisso em torno de uma única candidatura.

O PT também tem dito que quer atrair PDT e PC do B para seu bloco mesmo que não haja consenso no nome para a eleição da Mesa.

Isso porque, caso seja formado um bloco apenas com PSB, PT, PSOL e Rede, os 98 parlamentares alcançados não são suficientes para que o conjunto tenha direito a uma vaga permanente na Mesa.

Com uma eventual entrada de PC do B e PDT, porém, o número de deputados saltaria para 135 deputados.