Rodrygo fica com a camisa 10 da seleção sub-20 no Sul-Americano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo será o camisa 10 da seleção brasileira na disputa do Sul-Americano sub-20, no Chile. O atacante do Santos, que já foi negociado com o Real Madrid, tornou-se o principal nome da equipe do Brasil com a ausência de Vinicius Júnior.

O clube espanhol não liberou o ex-flamenguista para participar do torneio. No entanto, Lincoln, que ainda defende o Flamengo, está na delegação brasileira para o Sul-Americano da categoria e vestirá a camisa 9.

A competição terá início nesta quinta-feira (17), mas a estreia do Brasil só ocorrerá no sábado, dia 19 de janeiro, às 18h10 (de Brasília). O adversário do primeiro compromisso será a seleção da Colômbia.

Confira a numeração da seleção sub-20 para o torneio:

1 - Gabriel Brazão

2 - Emerson

3 - Vitão

4 - Matheus Thuler

5 - Luan

6 - Carlos

7 - Ramires

8 - Marcos Bahia

9 - Lincoln

10 - Rodrygo

11 - Marquinhos Cipriano

12 - Phelipe

13 - Vitinho

14 - Walce

15 - Lucas Ribeiro

16 - Luan Candido

17 - Gabriel Furtado

18 - Gabriel Menino

19 - Papagaio

20 - Igor

21 - Jonas Toró

22 - Hugo Nogueira

23 - Mateus Tetê