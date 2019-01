Roger Federer é proibido de entrar em vestiário por não ter credenciais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O circuito interno de câmeras do Aberto da Austrália registrou no sábado (19) uma cena curiosa envolvendo o tenista suíço Roger Federer, atual número três do ranking mundial. Após circular pelos corredores, o atleta tentou entrar no vestiário masculino, mas foi barrado por um segurança que pediu a sua credencial.

Como não estava com ela em mãos, o atleta recordista em títulos de Grand Slam, considerado um dos maiores tenistas da história, precisou esperar o restante de sua equipe do lado de fora da porta.

Com a chegada do técnico Ivan Ljubicic e do preparador físico, Pierre Paganini, que mostrou sua credencial e trocou algumas palavras com o segurança, o acesso de Federer finalmente foi liberado.

A cena, que dura apenas alguns segundos, acabou chamando a atenção na internet e atraindo mais de 1 milhão de visualizações após ser publicada pelo perfil oficial do Aberto da Austrália no Twitter. Veja o vídeo aqui: https://twitter.com/AustralianOpen/status/1086512392714907649

Já classificado para as oitavas de final do torneio, Federer enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas, número 15 do ranking mundial, no domingo (20).