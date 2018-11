Roger Waters se manifesta politicamente 30 segundos antes do horário restrito pela Justiça

Josianne Ritz e Rodolfo Luis Kowalski

O cantor britânico Roger Waters deixou uma mensagem aos curitibanos neste sábado (27 de outubro), 30 segundos antes das 22 horas, horário em que começou a valer em todo o país as restrições de manifestações políticas-eleitorais. No Couto Pereira, em um telão localizado ao fundo do palco em que o músico se apresenta, apareceu escrito: "Essa é a nossa última chance de resistir ao fascismo antes de domingo".



Em seguida à manifestação do artista, alguns dos fãs começaram a entoar o grito de "Ele Não", que marca a campanha de oposição à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL), enquanto outros trataram de vaiar o posicionamento de Waters e começaram a gritar "Mito", "fora PT" e a xingar o ex-presidente Lula, criando um clima de tensão entre o público (veja como foi a reação do público nos vídeos listados ao final desta reportagem).





Ontem, a Justiça Eleitoral do Paraná já havia advertido a produção do show, que começou às 21h30, para as restrições de manifestações políticas-eleitorais que ocorrem a partir das 22h do dia que antecede as eleições. Segundo a determinação, o músico e fundador da banda Pink Floyd, que tem usado seus shows no Brasil para se manifestar politicamente, só poderá fazê-lo na primeira meia hora do espetáculo. Assim, o artista cumpriu com a lei e também não deixou de registrar seu ponto de vista, como já havia feito em outras cidades.

Filho de um soldado que morreu na Segunda Guerra Mundial, Waters tem uma carreira marcada por posições políticas contrárias ao fascismo e ao autoritarismo. No Brasil, tem provocado polêmica por conta da oposição que faz à Bolsonaro desde o primeiro show no país, em São Paulo, quando foi vaiado por cerca de meia hora.



Abaixo, você confre a sequência de mensagens políticas que apareceram para o público presente no estádio pouco antes das 22 horas. A fotos são do fotógrafo Franklin de Freitas. Para conferir a galeria de fotos completa do show, clique AQUI ou vá passando as imagens listadas acima.









Setlist do espetáculo



Abaixo, você confere quais músicas serão tocadas por Water no Couto Pereira. Segundo a organização do evento, 41.480 pessoas devem comparecer ao show.

1. Breathe

2. One of These Days

3. Time

4. Breathe (Reprise)

5. The Great Gig in the Sky

6. Welcome to the Machine

7. Déjà Vu

8. The Last Refugee

9. Picture That

10. Wish You Were Here

11. The Happiest Days of Our Lives

12. Another Brick in the Wall Part 2

13. Another Brick in the Wall Part 3

14. Dogs

15. Pigs (Three Different Ones)

16. Money

17. Us and Them

18. Smell The Roses

19. Brain Damage

20. Eclipse

21. The Bravery of Being Out of Range

22. Comfortably Numb