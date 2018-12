Roma: saiba porque o longa de Alfonso Cuarón é o melhor filme de 2018

Henrique Romanine, para o Barulho Curitiba

Final de ano, e começam as apostas para as premiações de cinema. Alguns filmes acabam surgindo de forma despretensiosa e, quando vemos, já arrebataram tanto o público quanto a crítica. E, para quem deseja escapar do cinema industrializado, é justamente nessa época que os bons filmes tendem a se destacar.

É o caso de Roma, vencedor do Leão de Ouro, no último Festival de Cinema de Veneza. Primeiro longa de Alfonso Cuarón, desde o épico Gravidade (de 2013), o filme fala sobre as relações humanas e familiares, de uma maneira que é impossível não tocar o coração (e a alma) do espectador. E o melhor de tudo? Você pode assistí-lo no conforto de sua casa, já que Roma foi lançado dia 14 de dezembro, diretamente na Netflix. Ou seja, não há desculpa para não assistir.

A crítica completa sobre o filme (e sobre a sua importância), você confere no BARULHO CURITIBA!