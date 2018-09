Rompimento de adutora no domingo deixa 16 bairros de Curitiba sem água

Redação Bem Paraná

O rompimento de uma adutora no domingo (23) deixou o reservatório do Portão no nível mínimo operacional e há desabastecimento e redução de pressão em pelo menos 16 bairros da região Sul de Curitiba. Segundo a Sanepar, equipes trabalham no conserto desde a segunda-feira (24) e a normalização do sistema está prevista para o início da noite de terça-feira (dia 25). Os bairros afetados são: Fazendinha, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Seminário, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso, Boqueirão, Cidade Industrial de Curitiba, Vila Fanny, Vila Guaíra, Vila Hauer, Vila Lindoia, Pinheirinho, Xaxim. Equipes da Sanepar trabalham no conserto, mas há bairros sem água há quase 36 horas.



Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Acompanhe mais informações pelo site www.sanepar.com.br.