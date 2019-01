Rômulo Neto é fotografado aos beijos com modelo no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rômulo Neto, 31, foi fotografado na noite desta quinta-feira (10) beijando a modelo Maria Eduarda Toledo em um bar da zona sul do Rio de Janeiro. Os dois trocavam carinhos e falavam ao pé da orelha um do outro.

O ator que interpreta Mauro César na novela "Espelho da Vida" começou a ser visto com frequência junto a Pâmela Tomé no ano passado, e chegou a postar uma foto com a atriz em dezembro.

"Estou feliz. Meu coração está bem. Mas não quero rotular nada ainda. Existe algo acontecendo e não quero rotular nada. Ainda é muito cedo. Mas sim, nos vemos com bastante frequência", disse Rômulo na época.

Apesar de nunca assumirem um namoro, eles trocavam declarações nas redes sociais e eram vistos em clima de romance. Os dois ainda mantêm fotos com o outro em suas redes sociais.