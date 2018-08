Rosângela Menezes, mulher de Erick Jacquin, está grávida de gêmeos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef Erick Jacquin anunciou durante a final da quinta temporada do MasterChef (Band) que será pai de gêmeos. O jurado é casado com Rosângela Menezes desde outubro de 2015.

Em agosto do ano passado, Rosangela já tinha falado do desejo do casal em conseguir engravidar: "Quem sabe o bebê do Jacquin? Estamos querendo e já tentando", afirmou durante o SPFW, semana de moda de São Paulo.

Jacquin vive no Brasil desde 1994 e já foi reconhecido pela revista Forbes como uma das 25 celebridades mais importantes do país. É também consultor responsável dos restaurantes "Le Bife', no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, "La Brasserie de la mer", em Natal (RN), e do "Belle époque", em Manaus (AM).

Erick Jacquin anunciou sua saída da consultoria do restaurante Tartar&Co. Ele assinou o cardápio do restaurante por seis anos. Seu último dia foi nesta terça-feira (31). "A parceria vai ser encerrada porque já contribuí com o que era necessário para o empreendimento. A partir desta data deixo de ser responsável pela qualidade e gastronomia do restaurante e sigo com meus outros projetos", afirmou o chef, em nota.