Rosas de Ouro faz ensaio com entrada gratuita para homens de rosa e mulheres de azul

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rosas de Ouro fará um ensaio com entrada gratuita para homens que forem vestidos de rosa e mulheres que forem vestidas de azul nesta quarta (9). O evento acontece às 22h, na quadra da escola, e quem não quiser participar da brincadeira paga R$ 20 para entrar.

Trata-se de uma resposta da agremiação à declaração que a ministra Damares Alves fez na semana passada, dizendo que estamos em uma “nova era no Brasil”, na qual “menino veste azul e menina veste rosa”.

"A gente quer se posicionar em função de que a gente usa o que quer, a cor que quer", diz Osmar Costa, vice-presidente da Rosas de Ouro. "Isso não pode ser uma coisa impositiva."

Costa conta que alguns integrantes da escola reagiram de forma equivocada à declaração. "Não é todo brasileiro que é bem letrado, alguns acharam até que isso poderia virar lei", diz. "A gente resolveu surfar na onda."

A fala da pastora e nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos repercutiu nas redes sociais. Publicações no Twitter e no Instagram traziam as hashtags #cornãodefinegênero e mostravam homens de rosa e mulheres de azul. Damares diz que frase foi apenas uma metáfora.

"É uma metáfora, tudo bem, mas poderia ser colocada de outra forma", diz Costa. "A gente não quer afrontar ninguém, mas quer manter a alegria do Carnaval e honrar as nossas cores."

Costa conta que a escola já planejava fazer ensaios temáticos para "fugir da mesmice" sem deixar as tradições, e que essa foi uma maneira bem-humorada de fazê-lo.

"Eu mesmo mandei no grupo [de WhatsApp] que vou ter que jogar meu guarda-roupa fora, porque tenho umas 30 [camisas] polo cor-de-rosa", diz Costa, rindo. "A gente está aproveitando a onda, vamos brincar de Carnaval, hoje vou de menininha", diz, novamente em referência à frase da ministra.

Os ensaios da Rosas de Ouro acontecem às quartas e sextas, na quadra da escola, e aos domingos, nas ruas dos arredores, até a última semana de fevereiro.

No Carnaval deste ano, no Sambódromo do Anhembi, a escola desfila na madrugada de sábado (2/3) para domingo (3/3) com o samba-enredo "Viva Hayastan!", em homenagem ao povo armênio.

ROSAS DE OURO

r. Cel. Euclídes Machado, 1066, Freguesia do Ó. Qua. e sex.: 22h; dom.: 17h30. R$ 20. Livre.