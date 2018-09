Rua 24 Horas completa 27 anos com 27 pratos por R$ 15

Redação Bem Paraná

Nesta quinta, sexta e sábado, dias 27, 28 e 29 de setembro, a Rua 24 Horas vai celebrar seus 27 anos de história. Inaugurada em 1991 e reinaugurada em 2011, o espaço se consolidou como um dos principais endereços gastronômicos da capital paranaense nos últimos anos, oferecendo opções para todos os gostos e bolsos.

Para celebrar a data, a Rua 24 Horas vai receber um festival especial, que vai homenagear a tradição gastronômica curitibana e contará com 27 opções de preparos pelo preço fixo de R$ 15. Participam do evento alguns dos principais empreendimentos do espaço, entre eles os restaurantes Bávaro Chopperia & Hamburgueria, Fresh Juice, Prinzen Espagheteria, Pezzo Italian Food e James Hill.

Durante os três dias do festival, a Rua 24 Horas terá muita música ao vivo, cultura e comida de qualidade para quem passar pelo local. Entre os destaques do evento estão as deliciosas coxinhas de barreado e o tradicional pão com bolinho do Bávaro; a pizza brotinho calabresa ao estilo Cabral do Pezzo Italian Food; e o Churrasco curitibano - Baguette de pão de alho de 22cm com linguiça Bizinelli, maionese temperada, queijo gratinado e salada do James Hill. Para os veganos e vegetarianos, é possível se deliciar com o strogonoff de palmito veggie ou o nhoque artesanal de batata ao molho quatro queijos da Prinzen Espagheteria. E que tal finalizar a refeição com aquele docinho que todo mundo respeita? O Fresh Juice está com quatro opções de sobremesa, com destaque para o curioso milkshake de bacon. Na dúvida, vale a pena experimentar.

Confira o cardápio completo do festival de aniversário da Rua 24 Horas:

Bávaro Chopperia & Hamburgueria:

• Chopp Maracanã - Copo de 1 litro

• Chopp IPA 500ml

• Chopp Weiss 500ml

• Oito minis coxinhas recheadas com barreado

• Pão com bolinho Curitiba Style; Polenta frita com franguinho frito ao estilo Santa Felicidade

• Carne de Onça clássica com molho de maionese escura

• Schnitzel cortado em tiras (homenagem ao Largo da Ordem)

• Cheese Burguer Bávaro ao estilo Rua 24 Horas com 150g de carne

Fresh Juice:

• Três bolas de sorvete artesanal (sorvete da tradicional família Granoto de Santa Felicidade)

• Petit Gateau com sorvete ao estilo Batel

• Brownie com sorvete ao estilo Itupava

• Milkshake de bacon

James Hill Sandwich Company:

• Sanduíche de linguiça Bizinelli gratinado com queijo gorgonzola e salada fresca

• Sanduíche de pernil - Baguette de 22cm com tiras de bacon crocante e queijo gratinado

• Churrasco curitibano - Baguette de pão de alho de 22cm com linguiça Bizinelli, maionese temperada, queijo gratinado e salada

• Choripan ao estilo bairro Mercês; e Sanduíche de strogonoff de frango cremoso com cogumelos e batata palha crocante

Prinzen:

• Frango grelhado estilo Santa Felicidade com penne ao sugo

• Strogonoff de palmito veggie

• Nhoque artesanal de batata ao molho quatro queijos

• Nhoque artesanal de batata ao molho carne de panela

• Nhoque da fortuna - tradição italiana

Pezzo Italian Food:

• Pizza brotinho de berinjela com abobrinha

• Pizza brotinho marguerita ao estilo Vicente Machado

• Pizza brotinho de frango com catupiry

• Pizza brotinho de calabresa ao estilo Cabral

• Penne Veggie - Abobrinha, brócolis e cenoura

• Buffet de feijoada (até 600 gramas)

O festival de aniversário da Rua 24 Horas será realizado na quinta-feira (27), a partir das 18h, e na sexta-feira (28) e sábado (29), das 11h às 23h30. A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar - sem número, no Centro de Curitiba. Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777.