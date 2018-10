Rua Iluminada da Família Moletta, no Umbará, já tem data de inaguração

Redação Bem Paraná

A inauguração da tradicional Rua Iluminada Família Moletta de Natal já tem data: será no dia 24 de novembro, às 20 horas. Neste dia, a Rua Nicola Pelanda, no bairro Umbará, em Curitiba, ganhará mais de 500 mil lâmpadas, além de uma casa do Papai Noel, show de luzes e praça de alimentação. No Facebook, o evento já conta com 1,5 mil interessados e 287 confirmações de presença.

Será o terceiro Natal consecutivo com a atração no Umbará. O evento aconteceu até 2001, parou entre 2002 e 2015 e foi retomado em 2016.

Tudo começou numa brincadeira

Hoje uma das principais atrações do natal curitibano, a Rua Iluminada Família Moletta surgiu em 1996 numa espécie de brincadeira. Toda a família mora na rua, a nona na primeira casa. Aí os filhos foram casando e morando um ao lado do outro, explica Liandra. Começamos como uma brincadeira com algumas lâmpadas nos jardins, mas aí o pessoal começou a visitar, foi crescendo.

A partir do ano seguinte, então, a família decidiu investir mais pesado na iniciativa, fazendo nascer, de fato, a Rua Iluminada Família Moletta. Em 2002, contudo, decidiram dar um tempo por conta do cansaço extremo. Era para ser uma pausa de pouco tempo, mas acabou sendo de 14 anos, comenta Liandra.