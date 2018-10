Rua João Negrão passa por revitalização do asfalto e altera trânsito no Rebouças

SMCS

Começou nesta segunda-feira (22/10) a renovação do asfalto na Rua João Negrão, entre as ruas Almirante Gonçalves e Chile, no bairro Rebouças. O serviço de fresagem e recapeamento vai restaurar a camada asfáltica que estava desgastada num trecho de 330 metros. Os trabalhos têm o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas e durante as obras serão feitos bloqueios parciais na via.

A camada envelhecida começou a ser retirada e um novo asfalto será aplicado a partir desta terça-feira (23/10), melhorando a qualidade estrutural do pavimento. A superfície terá textura uniforme e a via, mais segurança para o tráfego de veículos. O serviço está sendo executado com recursos da Prefeitura de Curitiba.

Desde que o tempo siga em boas condições, o trabalho será concluído até o fim desta semana.

Trânsito

Os bloqueios na via, durante a execução do trabalho, serão parciais e os agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientarão os motoristas na região enquanto durar a fresagem da pista.

Os motoristas que trafegarem pela região deverão observar a sinalização indicativa, respeitando as placas (sinalização vertical) e manter a velocidade reduzida. Depois de concluída a aplicação do asfalto, o trecho vai passar por uma nova sinalização horizontal (pintura).