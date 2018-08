Rua Sete de Abril terá restrição de vagas de estacionamento

SMCS

Para melhorar a fluidez do trânsito, a Rua Sete de Abril, no Alto da XV, terá restrição de vagas de estacionamento a partir de segunda-feira (20/8). O trecho, de 500 metros, compreende cinco quadras entre as ruas XV de Novembro e Ubaldino do Amaral.

A Sete de Abril já tem restrição para estacionamento no sentido Estádio Couto Pereira. A mudança agora inclui a retirada das vagas do outro lado da rua (sentido Ubaldino do Amaral).

A proibição de estacionamento no trecho valerá de segunda a sexta-feira, no período das 7h às 20h, e aos sábados, das 7h às 14h. “A Rua Sete de Abril integra o Anel Viário de Curitiba, que tem como prioridade a fluidez de trânsito”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella. Nos horários de pico, passam 1,5 mil veículos nos dois sentidos, em média.

A colocação de placas de sinalização e a pintura de faixa contínua para indicar a proibição de estacionamento foram feitas nesta terça-feira (14/8), com o acompanhamento de agentes de trânsito. “Nesta fase de transição, os agentes estarão no local apenas para orientar os motoristas e não para fiscalizar os carros estacionados irregularmente”, esclarece Rosangela.

Anel Viário

Composto por 25 quilômetros, o Anel Viário é um conjunto de ruas que permite deslocamentos em mão única entre bairros, contornando a área central.