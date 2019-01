Ruas André de Barros e Amintas de Barros terão faixas exclusivas para ônibus

SMCS

Trechos das ruas André de Barros e Amintas de Barros, no Centro de Curitiba, ganharão faixas de circulação exclusivas para o transporte coletivo. A implantação segue projeto que, neste ano, começou pela Rua General Mário Tourinho, no bairro Seminário.

No Centro, o trabalho começará pela André de Barros, onde a faixa de circulação exclusiva para ônibus terá extensão de 500 metros. Localizada ao lado direito da via, a faixa exclusiva começará no cruzamento com a Praça Rui Barbosa - de onde saem ônibus com destinos diversos - e vai até a Rua Desembargador Westphalen.

O serviço de nova sinalização começa a ser executado nos próximos dias por equipes da Superintendência de Trânsito (Setran). “A perspectiva é que a faixa exclusiva comece a valer na André de Barros a partir de 4 de fevereiro, dependendo da evolução dos trabalhos de implantação”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

“Nos primeiros dias de adaptação, além da nova sinalização indicativa, agentes de trânsito estarão presentes para orientar os motoristas quanto à mudança na forma de circulação”, conta ela.

Panfletos informativos serão entregues aos motoristas, moradores e comerciantes da região. Depois dessa etapa, o condutor que for flagrado dirigindo na faixa exclusiva para ônibus poderá ser multado. A medida começa a valer no dia 18 de fevereiro.

Benefícios

As novas faixas exclusivas atendem a solicitação da Urbs, que gerencia o transporte coletivo. “O objetivo é que tenhamos um ganho no tempo de deslocamento das linhas de ônibus que passam por ali, diminuindo o tempo de percurso aos passageiros, que somam 15 mil pessoas por dia”, observa Rosangela.

O total de passageiros está distribuído entre 52 ônibus de dez linhas urbanas: (Universidades, Água Verde/Abranches, Juvevê/Água Verde, Jardim Social/Batel, Rua XV/Barigui, Cristo Rei, Vila Sandra, Tramontina, Linha Turismo e Bairro Novo). “As faixas exclusivas também podem ser utilizadas por ônibus metropolitanos e escolares”, salienta a superintendente.

Taxistas podem circular pela faixa exclusiva do transporte coletivo, desde que estejam transportando passageiros, conforme prevê decreto municipal 472/2016. Já a parada de táxis nas faixas exclusivas é proibida, inclusive para embarque e desembarque.

Próxima faixa

Entre os meses de fevereiro e março, a Prefeitura deve implantar a faixa exclusiva para ônibus na extensão de 750 metros que começa na Rua Alfredo Bufren e continua na via, quando ela passa a se chamar Amintas de Barros.

Essa faixa exclusiva valerá para o trecho entre a Presidente Faria e a General Carneiro, por onde circulam 13 linhas e 67 ônibus por dia, que atendem mais de 41,2 mil passageiros: Circular Centro (horário), Canal da Música/Vista Alegre, Novena, Augusto Stresser, Jardim Social/Batel, Itupava/H.Militar, Detran/Vicente Machado, Capão da Imbuia/Parque Barigui, Higienópolis, Hugo Lange, Sagrado Coração, Pinhais/Campo Comprido, Bairro Alto/Santa Felicidade.