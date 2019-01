Russos comemoram os 75 anos da liberação de Leningrado do cerco alemão

Da Redação Bem Paraná com sites

Neste domingo (27), os russos foram para as ruas comemorar uma das datas mais importantes de sua história, o fim do cerco alemão a Leningrado, atual São Petersburgo, na Segunda Guerra Mundial. O cerco a Leningrado é um dos eventos mais sangrentos da história. A resistência russa, na época, foi crucial para que a União Soviética não sucumbisse diante do exército alemão. Apesar disso, o preço foi gigantesco. Mais de 1,5 milhão de pessoas, entre soldados e civis, morreram no cerco que durou quase 900 dias.

Por isso a data é motivo de exaltação russa. Neste domingo, houve desfile militar na Praça do Palácio, em São Petersburgo (o nome da cidade antes da revolução russa, que foi retomado após a queda do regime soviético). Algumas tropas desfilaram comj uniformes e equipamentos da época da guerra. Aviões de combate também deram rasantes e dispararam fogos, para honrar os "defensores da cidade", como são conhecidos os soldados que lutaram durante o cerco.