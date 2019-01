Sábado de muitas nuvens em Curitiba. Veja como fica no domingo

Da Redação Bem Paraná com sites

A atmosfera no Paraná apresenta-se um pouco mais estável nesta sábado (26) que em relação aos últimos dias, no entanto, ainda há previsão de chuvas de forma passageira, principalmente nos extremos Oeste, fronteira com o Paraguai, Norte, divisa com São Paulo e no setor Leste (na Grande Curitiba e Litoral). Na região Litorânea, a umidade do mar para o continente favorece o desenvolvimento de pequenos aglomerados de nuvens ao longo do dia.

Chuvas leves eram registradas entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico e também no Litoral norte de Santa Catarina pela manhã. Chuvas fracas também entre o Paraguai e o sudeste de Mato Grosso do Sul. Na Região Metropolitana de Curitiba e Sul/Sudeste do estado, o sol aparece entre nuvens durante a tarde.

No domingo (27) o sol predomina em todo o Paraná. Entre a tarde e a noite são esperadas chuvas ocasionais no setor Leste e Nordeste do Estado. Na região Noroeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul, há condições para pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Nas demais regiões o tempo fica estável, com nebulosidade variável.