Sábado é de frio e chuva em Curitiba. Domingo de eleições deve ser igual

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde deste sábado (6) foi de frio e chuva em Curitiba e boa parte do Paraná. Desde a manhã ocorreram chuvsicos na Capital e a temperatura ficou baixa. No começo da tarde fazia apenas 11,3ºC, com chuva fraca. No começo da noite a temperatura era de pouco mais de 10ºC.

O domingo (7), dia de eleição, não deve ser diferente, com chuva ao longo do dia e muitas nuvens desde cedo. A temperatura máxima não deve passar dos 20ºC.

A próxima semana mantém estas condições, com instabilidade prevista para todos os dias até o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima sexta-feira (12). Atenção para as temperaturas: Curitiba deve oscilar máximas entre 17 e 26 graus na semana, e as mínimas vão de 13 a 18 graus.