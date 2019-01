Sábado é o Dia da Gula: saiba onde comemorar comendo exageradamente

Rodolfo Luis Kowalski

Esqueça essa coisa de comida gourmet e haute cuisine (alta cozinha). Além da qualidade, as vezes é preciso também ter quantidade (e quanto mais, melhor). Ainda mais em se tratando do Dia da Gula, data celebrada neste sábado (26). É a desculpa perfeita para se aventurar pelas diversas opções da gastronomia ogra de Curitiba, a Capital das comidas exageradas.

Pensando nisso, o Bem Paraná resolveu preparar uma segunda edição da reportagem sobre comidas exageradas (a primeira foi publicada em 2015), que nada mais são que lugares perfeitos para quem quer comer muito e, de preferência, bem acompanhado (porque é difícil encarar as monstruosidades que citaremos a seguir sem algum apoio).

Nossa viagem pelo mundo roots da gastronomia curitibana começa pela Cidade Industrial de Curitiba, por um lugar com nome simpático: a Pastelaria Sabores da Família, que tem tem como especialidade um prato com nome bastante sugestivo: o X-Ignorante, que é um super sanduíche com 40 centímetros de diâmetro e aproximadamente 4,5 quilos. No recheio, hambúrgueres artesanais, queijo, presunto, frango, calabresa, bacon, alface, tomate, milho, picles, molho especial, cheddar e/ou catupiry.

Vendido a R$ 70, essa monstruosidade (um verdadeiro monumento da gastronomia ogro curitibana) serve cerca de 10 pessoas. Aos corajosos (ou mais esfomeados), um desafio: quem conseguir comer sozinho o lanche em até meia hora não paga.

“Até hoje ninguém conseguiu. Três pessoas já tentaram. Um deles só olhou o tamanho do lanche e desistiu. Os outros dois abandonaram no segundo pedaço”, conta Tathyana Gabriela Chaves, uma das inventoras do super lanche e sócia-proprietária da pastelaria, que conseguiu aumentar em 50% o número de clientes desde que lançou o X-Ignorante, há quatro anos.

Mas se você achou o lanche muito exagerado, pode pedir uma opção mais ‘modesta’ na Pastelaria Sabores da Família. Além do mega sanduíche, o restaurante também vende o famoso X-Pastel, um pastel com 22 centímetros de diâmetro que vem com todos os ingredientes do X que você escolher como recheio (X-Salada, X-Frango, X-Calabresa, X-Tudo, entre outros).

Ficou curioso? Então uma boa notícia: a Pastelaria Sabores da Família, localizada na R. Geraldino Ramiro dos Santos, 364, funciona de segunda a sábado, das 14 às 22 horas (nas sextas e sábados vai até meia-noite). O delivery, que atende toda a Curitiba (e a Região Metropolitana de segunda a quinta) funciona a partir das 17 horas. Para fazer seu pedido, basta ligar para o número (41) 3345-3064.





A torre de batata do Gaúcho faz jus ao nome

Outra preciosidade do mundo ogro de Curitiba fica na Tchê Lanches, no bairro Alto da Glória (Rua Barão de Guaraúna, 687). Inaugurado há três anos, o estabelecimento é conhecido pelo X-Gauchão, um sanduíche de hambúrguer bovino do tamanho de uma pizza broto. Ou, para facilitar a noção do tamanho do sanduba, do tamanho de um rosto, praticamente.

Mas não é essa a verdadeira monstruosidade da casa, que tem como carro-chefe a Torre de Batata. Com 1,2 quilos de batata frita, 400 gramas de carne mais queijo e molho (que é o que segura a torre de sabores), o prato serve pelo menos quatro pessoas e é vendido a partir de R$ 39,90. Por dia, entre 40 e 60 Torres são vendidas no estabelecimento, que também trabalha com delivery pelo iFood e pelo telefone (41) 3252-9464.

Até hoje, conta a gerente Karol Marinho, apenas uma pessoa conseguiu consumir a torre sozinha. Funcionando de terça a domingo, das 17h30 às 23 horas, a casa é especializada em lanches exagerados. “É um dos nossos diferenciais”, comenta Fernando Castro, proprietário do estabelecimento. “O pessoal, quando vê passando o lanche, já diz: ‘Meu Deus, não vou dar conta’”, relata ainda Karol.



No Jardim das Américas, um clássico ogro

Outra parada obrigatória para os fãs de comida exagerada em Curitiba é a Pastelaria Sato, localizado no bairro Jardim das Américas (Av. Nossa Sra. de Lourdes, 868) e com funcionamento de segunda a sábado, das 9h30 às 19 horas.

A especialidade da casa, é claro, são os pastéis. Mas outros salgados, como o risoles e a coxinha, também fazem jus ao estabelecimento ser lembrado como um dos integrantes da rota da gastronomia ogra curitibana. Com preço justo, as comidas são bem generosas. E os apelidos do lanche ajudam a explicar: a coxinha, por exemplo, é carinhosamente chamada pelos clientes de Coxinhazilla. O bolinho de carne, por sua vez, foi apelidado de Bola de Canhão, por causa do seu tamanho.

1ª edição

