Sabrina mostra rostinho da filha pela primeira vez na internet e recebe muito carinho de fãs

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de 21 dias, Sabrina Sato finalmente mostrou ao público o rostinho da filha com Duda Nagle, Zoe. A japonesa publicou a imagem no Instagram e recebeu uma chuva de elogios. Zoe nasceu no dia 29 de novembro.

Na foto, com fundo escuro, Sabrina recosta a pequena em seu colo. "Maior amor do mundo", escreveu. Logo depois, foi a vez do pai coruja publicar imagem com a primeira filha nos braços.

Até mesmo famosos se renderam à beleza da menina e elogiaram a mãe e seu bebê na rede social. Dentre eles destaque para Antônia Fontenelle, Angélica, Fábio Porchat, Yanna Lavigne, Fabiana Karla e a apresentadora do SBT Maisa. "Já amo tanto", escreveu a menina.

Por ter sido feita só agora, a expectativa pela publicação gerou muita ansiedade dos seguidores de Sabrina e Duda. Até então, porém, Sabrina usada do bom humor que lhe é peculiar para acalmar as pessoas. "Logo mais ela aparece. Zoe me pediu para esperar ela perder a carinha de joelho, colocar cílios, passar um batom. Aí ela estará pronta", divertia-se.