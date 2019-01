Saiba as tecnologias que tratam a pele do rosto e dão fim à gordura e flacidez corporal

Redação Bem Paraná, com assessoria

A proximidade do verão aumenta a procura de pacientes por equipamentos estéticos faciais e corporais que, graças ao avanço das tecnologias, conseguem resultados expressivos em pouco tempo contra flacidez facial e corporal, além da redução de gordura localizada. Confira as novidades:

Rejuvenescimento facial: DermAction

Em apenas uma sessão, DermAction tem a vantagem de rejuvenescer a região facial. Segundo o dermatologista Dr. Abdo Salomão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o equipamento é um ultrassom microfocado, cuja tecnologia atinge até o músculo e em apenas uma sessão promove melhora significativa no aspecto da pele, por causa do estímulo de produção de colágeno. “O músculo sofre uma contração imediata ao ser atingido pelos pontos de coagulação e isso produz um efeito lifting, que pode apresentar evolução no período de três meses após o procedimento”, afirma o dermatologista Dr. Abdo.

Flacidez corporal: Total Sculptor

Única plataforma a associar ultrassom macrofocado e radiofrequência multipolar (além de criolipólise, corrente de estímulo muscular e outras tecnologias), Total Scultpor trata a flacidez de maneira completa. “O ultrassom macrofocado presente no equipamento age na derme de dentro para fora. O calor vem de dentro e estimula a derme, justamente onde estão os fibroblastos, que são as células que estimulam o colágeno. Já a radiofrequência multipolar pega a derme de fora para dentro. Esse estímulo de duas direções promove melhores resultados, tornando a pele muito mais firme e promovendo o skin tightening”, explica o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr. Potente, o protocolo é feito em três sessões mensais.

Redução de gordura: FatAction

Essa técnica utiliza um ultrassom macrofocado e robotizado que destrói célula de gordura em uma sessão e previne eventual flacidez pós-procedimento. A poderosa tecnologia pode ser facilmente combinada com a tecnologia de congelamento que está disponível no Total Sculptor, aumentando os resultados. “O tratamento robotizado por scanner concentra a energia do ultrassom em um ponto específico e vibra intensamente até ‘quebrar’ a gordura. Diferentemente da criolipólise, método de congelamento das células de gordura, o resultado do ultrassom é visto na hora e não em dois meses como no método por frio. E, no geral, apenas uma sessão é indicada”, afirma Dr. Abdo Salomão Jr. O procedimento é indicado para gordura localizada e remodelação corporal. De acordo com o dermatologista, o ultrassom macrofocado Fat Action age nas camadas mais profundas, de 0,8 a 1,3cm de profundidade. “Esse ultrassom de alta performance permite resultados expressivos em tratamentos rápidos, já que uma sessão dura em média de 20 minutos a uma hora, dependendo da área tratada”, afirma o médico. Segundo o dermatologista, após o procedimento, a área pode ficar vermelha, mas o paciente volta imediatamente para suas atividades normais.