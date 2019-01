Saiba como ajudar vítimas da tragédia em Brumadinho (MG)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de estabelecimentos públicos e comerciais arrecadam itens como roupas, alimentos, galões de água mineral e produtos de higiene que serão destinados à população de Brumadinho (MG).

Na sexta-feira (25), uma barragem da mineradora Vale rompeu e ondas de lama devastaram parte do local, deixando centenas de desaparecidos.

Confira pontos de recolhimento em diferentes municípios do Brasil.

Minas Gerais Movimentos como SOS Brumadinho e Força do Bem recolhem coleta água mineral (galões, garrafas e copos), alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal.

Belo Horizonte

- Rua Araguari, 376, Barro Preto, horário comercial 9h às 17h

- Avenida Amazonas, 115, loja 210, Centro, horário comercial

- Avenida Padre José Maurício, 248, Nova Cintra, de segunda a sábadol, das 9h às 17h

- Rua Jandira da Costa Mourão, 15, São Bento, de segunda a sexta, das 9h as 20h30; no sábado, das 9h às 14h

- Rua Paulo Mattos, 140, Nova Cintra, 24h

- Rua Lavras, 214, segunda, das 11h às 17h, terça a sexta, das 11h às 19h, e sábado, das 10 às 16h

- Arquidiocese BH: rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha

- 5º Batalhão da Polícia Militar, em Gamaleira

Estudantes universitários de Belo Horizonte coletam água, alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, medicamentos para pessoas e veterinários, bebedouros e comedouros para animais, rações, artigos para limpeza e higiene e itens de primeiros socorros. Os pontos de entrega são:

- Hospital veterinário UNIBH: avenida Mario Werneck, 1685, Bairro Estoril

- UFMG --diretório acadêmico da Medicina veterinária: avenida Presidente Carlos Luz, 5180, Pampulha

- Newton Paiva, unidade Carlos Luz: avenida Carlos Luz, 220, bairro Calçara

- Newton Paiva, unidade Buritis: avenida Cláudio Resende, 420, Buritis ]

- Newton Paiva, unidade Silva Lobo: avenida Silva Lobo, 1730, bairro Grajaú

Estabelecimentos comerciais:

- BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi

NOVA LIMA

- Avenida Picadilly, 55, Alphavile, Nova Lima, horário comercial (8h às 16h)

CONTAGEM

- Avenida Londres, 175, Eldorado, de segunda a sexta, das 9h às 18h; no sábado, das 9h às 13h

- 18º Batalhão da Polícia Militar

- 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros

BETIM

- UNA: avenida Governador Valadares, 640, Centro; de segunda a sexta, das 12h às 18h

- 46º Batalhão da Polícia Militar

RIO DE JANEIRO

- Barra Shopping, New York, City Center, Park Shopping Campo Grande e Village Mall

SÃO PAULO

Na capital, shoppings Morumbi, Vila Olímpia e Anália Franco. No interior, Shopping São Caetano (em São Caetano do Sul), Jundiaí Shopping (em Jundiaí), Ribeirão Shopping e Shopping Santa Úrsula (em Ribeirão Preto).

A rede de hospitais veterinários Pet Care iniciou uma campanha para arrecadar alimentos e produtos para os animais, como ração, toalhas, medicamentos e outros itens. As doações podem ser deixadas em qualquer unidade da rede (veja aqui os endereços).

RIO GRANDE DO SUL

A Prefeitura de Porto Alegre arrecada doações no Ginásio Tesourinha no sábado, das 15h às 19h, e no domingo, das 9h às 19h.

A tenda da Niantic, na Orla do Guaíba, e o Barra Shopping Sul também são pontos de coleta. Em Canoas, o Park Shopping Canoas recebe doações.

PARANÁ

- Park Shopping Barigüi

DISTRITO FEDERAL

- Park Shopping

SALVADOR

- SAC do Shopping Paralela

APLICATIVOS E MARCAS

- Leroy Merlin: doações aceitas em qualquer loja

- Rappi: é possível fazer doação de água pelo aplicativo de entrega; a cada retirada, a marca concede mais um produto

- Ifood: a cada prato comprado pelo app de restaurantes, outro é repassado a Brumadinho

- Arteris Fernão: doações aceitas em qualquer uma das bases

DOAÇÕES FINANCEIRAS

Uma campanha para arrecadar fundos em apoio à população de Brumadinho foi aberta no Catarse, plataforma de financiamento coletivo online. Moradores de Belo Horizonte pretendem arrecadar R$ 10 mil. Mais informações, neste link.

Outro projeto chamado Todos por Brumadinho pretende reunir R$ 10 mil na próxima semana. Ele esta disponível aqui.