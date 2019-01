Saiba como prolongar a vida útil da maquiagem

Redação Bem Paraná, com assessoria

Tudo que é bom, nós queremos manter por mais tempo – e com a maquiagem não é diferente. Muitas mulheres já devem ter experimentado mudanças de textura, coloração e odores nas makes, principalmente pelos maus cuidados de conservação do produto. Mas saiba que há formas de evitar desperdícios e também algumas dicas de conservação que vão fazer os produtos durarem mais. Mas atenção, nada de usar além da data de validade. “Quando usados após o vencimento, os produtos cosméticos podem causar irritação na pele, alergias, coceiras, entre outros problemas", afirma Lucas Portilho, consultor e pesquisador em Cosmetologia, farmacêutico e diretor científico da Consulfarma. Então fique atento às dicas para conservar seu produto dentro do prazo de validade:

Qualidade é melhor que quantidade — Para fazer seu produto de maquiagem durar mais, não adianta: muitas vezes o barato sai caro. Os produtos mais baratos geralmente demandam maior quantidade na aplicação, então acabam mais rápido. Já as maquiagens de boa qualidade contam com melhor cobertura e uma pequena quantidade é suficiente para uniformizar o rosto. Nos produtos de textura líquida, muitas vezes ocorre mais desperdício, mas em todo caso o que vai importar é a qualidade do produto e seu grau de cobertura.

Armazenagem correta – Para apostar na durabilidade do produto sem que ele sofra contaminação, é importante manter os produtos longe do sol, umidade e temperaturas elevadas, explica Lucas. "O banheiro não é um bom lugar para guardar maquiagem por conta disso. Também temos que lembrar que o calor e a umidade facilitam a contaminação de pincéis por fungos e bactéricas, então eles devem sempre ser mantidos limpos e secos”, diz. Os produtos devem ser mantidos em local fresco e arejado.

De olho nas embalagens – Elas são essenciais para conversar um produto protegido do calor, raios solares, umidade, bactérias e outros micro-organismos. Por isso, as embalagens devem ser protegidas e, de preferência, devem ficar dentro de uma maleta ou nécessaire.

Os erros no uso do rímel – Existem dois erros básicos no uso do rímel que afetam a durabilidade de um produto: a fricção do pincel do rímel dentro do tubo várias vezes (isso faz entrar ar no tubo e estragar o produto); e retirar o excesso que fica na beirada do rímel e colocar em contato com o produto: isso compromete a vida útil do restante.

Cuidado com os hidratantes – Antes de passar a maquiagem, a pele precisa estar higienizada, hidratada e fotoprotegida. Mas cuidado com as texturas dos hidratantes: “Se sua pele é oleosa, opte por um produto oil free ou sérum com secagem rápida. Isso faz com que a fixação do produto não seja comprometida. No caso da pele seca, use um creme mais rico”, finaliza Lucas.