Saiba o que os participantes do BBB buscam da 19ª edição do reality

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo já apresentou na semana passada os 17 participantes que disputarão do cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão nesta nova edição Big Brother Brasil, que começa nesta terça-feira (15). As motivações e objetivos de cada um para ingressar no reality, no entanto, são bem variados.

O empresário Diego, 30, de Curitiba, por exemplo, busca conhecer pessoas novas e bacanas na casa, enquanto a publicitária baiana Carolina, 33, quer se divertir e conseguir novas oportunidades de trabalho. Já o médico paulistano Gustavo, 37, é direto ao dizer que quer sair da casa rico.

Veja o que esperam cada um dos participantes:

Alan, 26: "Quero mudar a minha vida e, para isso, vou me arriscar no jogo. Acredito que sairei do BBB ainda mais maduro e me entendendo melhor"

Carolina, 33: "Minha expectativa é ganhar R$ 1,5 milhão. Acho que o programa vai me abrir novas oportunidades de trabalho também. No meu período na casa, quero aprender, ensinar e me divertir muito".

Danrley, 19: "Quero dar uma vida melhor para os meus pais. Nesse período, vou me mostrar para as pessoas, sempre enaltecendo a comunidade onde nasci, a Rocinha. Pretendo viver experiências incríveis no programa"

Diego, 30: "Sempre tive vontade de participar e me identifico muito com o programa. Quero conhecer pessoas bacanas e tentar ao máximo evitar brigas e discussões"

Elana, 25: "O que eu mais quero nesse mundo é dar uma vida confortável aos meus pais. Espero mostrar minha energia e sair mais madura"

Gabriela, 32: "Quero que a minha história, identidade, etnia e reflexões sirvam, de alguma forma, para outras mulheres e meninas. Quero fazer amizades, dialogar e trocar experiências"

Gustavo, 37: "Sempre fui apaixonado pelo programa. O que mais me fascina é o jogo emocional e a competição. Minha expectativa é viver esse sonho o máximo de tempo e com intensidade. Espero sair realizado e rico".

Hana, 22: "Quero compartilhar meus ideais e meu estilo de vida. Espero sair de lá com mais paciência para conviver com todos, somando muito humor em tudo isso"

Hariany, 21: "Eu acho que serão os melhores dias da minha vida. Estou entrando de coração aberto com o objetivo de melhorar a condição da minha família e também dar um up na minha carreira"

Isabella, 24: "Vou viver e me entregar a esse momento único da vida. Quero mostrar o meu jeito de ser, quebrando padrões e jogando limpo. Espero sair com muita história boa para contar para os meus filhos, no futuro"

Maycon, 27: "Espero sair melhor do que entrei, vou ser espontâneo e não forçado. Sou um cara do interior que veio para ganhar o mundo"

Paula, 28: "Vou fazer o meu melhor e espero causar boa impressão ao público. Se eu conseguir pegar intimidade, vou ser muito divertida e falar muita besteira"

Rízia, 24: "Minha expectativa é ser uma ótima jogadora, espero que as pessoas me conheçam. E quero ganhar o prêmio, claro!"

Rodrigo, 40: "Será um momento único onde acredito que, ao sair, terei oportunidade de tocar meus projetos e ajudar minha família. Já consigo me imaginar saindo diferente e com maior autoconhecimento"

Tereza, 52: "Quero mostrar a todos uma mulher de 52 anos, nordestina, determinada, livre e que sabe o que quer"

Vanderson, 35: "Vi no BBB a oportunidade de mudar minha vida e da minha família, além de mostrar aquilo que acredito e minhas convicções pelas quais batalho"

Vinicius, 40: "Quero exercitar o autocontrole. Sempre fui fã do BBB e estou muito animado em participar. Vou ser o doido mais do bem que a casa já teve"