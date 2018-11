Saiba qual cidade do Paraná tem 100% dos mesários voluntários

Redação Bem Paraná

O mesário é o cidadão nomeado para orientar os eleitores no momento da votação. São les que também recebe as justificativas daqueles que não puderam participar do pleito. As eleições no Paraná vão contar com o trabalho de 107.324 mesários (16.060 em Curitiba) em 26.831 zonas eleitorais. destes 60 mil deles são voluntários.

Pela segunda eleição consecutiva, a cidade de Andirá, no norte do Paraná, terá 100% de mesários voluntários. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), é a única do estado em que os todos os mesários se ofereceram voluntariamente para trabalhar, dispensando a necessidade de convocação mediante lei.