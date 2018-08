Saiba tudo sobre bichectomia, a famosa cirurgia que deixa seu rosto mais fino

Redação Bem Paraná

A bichectomia, também conhecida como cirurgia "efeito blush", já é utilizada há muito tempo, mas foi nestes últimos anos que tivemos sua maior divulgação, principalmente por ter sido realizada em celebridades como Kylie Jenner, Angelina Jolie, a atriz brasileira Fernanda Vasconcellos entre outras que ja aderiram esse método cirúrgico. O procedimento consiste na remoção cirúrgica da bola ou gordura de Bichat, (daí o nome bichectomia) um tecido adiposo localizado na região abaixo da maçã do rosto. Sendo assim, o procedimento reduz as bochechas, afinando o rosto.

A bola de Bichat é a última camada de gordura a ser queimada em nosso corpo e, na maioria das vezes, não conseguimos eliminá-la. Por isso dizemos que é uma gordura que praticamente independe do peso corporal. Segundo a cirurgiã dentista Dra Daniela Yano, por se tratar de um procedimento cirúrgico, a bichectomia deve ser realizada por médicos ou profissionais dentistas capacitados, pois é importante possuírem amplo conhecimento da anatomia de cabeça e pescoço.

É muito importante que este procedimento seja corretamente indicado, para isso, é necessário realizar um estudo de cada perfil de rosto com alguns exames e planejar cada caso. Há basicamente dois tipos de indicação:

Funcional: Indicada em pacientes que possuem um corredor bucal estreito, ou seja, quando há pouco espaço para as bochechas, o que leva a mordê-las de forma rotineira. Este trauma contínuo, além do incômodo, pode originar uma lesão cancerígena. Assim, o procedimento se torna altamente recomendado e, por consequência, pode melhorar também a estética.

Estética: Trata-se hoje de um procedimento recorrente na odontologia para pacientes que não estão contentes com os contornos de sua bochecha. A bichectomia leva a uma redução do volume das bochechas, realçando os contornos mandibulares e zigomáticos (efeito Blush). Logo, o formato do rosto redondo é suavizado, valorizando traços mais finos e delicados, com um contorno mais triangular e jovial.

O procedimento cirúrgico tem sua realização pelo lado de dentro da boca, sob efeito de anestesia local. Por um pequeno corte (aproximadamente 1,5cm) retira-se parcialmente a Bola de Bichat, onde é então realizada uma sutura com fio absorvível. O procedimento dura em torno de uma hora e não deixa cicatriz.



Apesar do pós operatório ser simples, deve-se seguir corretamente as orientações do seu dentista e também a prescrição farmacológica. É preciso evitar alimentos cítricos, duros e quentes nos primeiros dias e realizar compressa de gelo na região para amenizar o inchaço. O paciente deve evitar tomar sol e realizar esforços, mas pode retomar seu trabalho no dia seguinte. O resultado é perceptível logo nos primeiros dias.

Para atingir o resultado esperado, realiza-se uma consulta inicial, onde são colhidas as informações necessárias para elaborar um planejamento ideal para cada paciente. Por exigir uma correta indicação, é realizado exames laboratoriais e radiográficos, além de um estudo de visagismo, com um ensaio fotográfico específico que permitirá a análise do perfil de rosto e resultado esperado.

"Só após esse estudo que é possível determinar um preço desse método cirúrgico. O custo do procedimento é determinado de acordo com o grau de complexidade e a técnica utilizada em cada caso" finaliza Dra Daniela Yano.