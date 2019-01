Sampaoli diz que desconhecia crise do Santos e cobra chegada de reforços

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Jorge Sampaoli revelou, nesta sexta-feira (18), que não tinha consciência da conturbada situação financeira do Santos quando aceitou comandar o clube, em dezembro. Apesar disso, cobrou a chega de reforços na equipe, o que, segundo ele, lhe foi prometido.

"Não estava sabendo da situação financeira do clube. Sabia que o Santos daria a chance de ser grande e brigar por situações, mesmo com ausências de Gabigol e Rodrygo. Uma equipe que terminou em décimo lugar no ano passado (no Campeonato Brasileiro) precisa de reforços", destacou Sampaoli.

"Agora há a necessidade de reforços. Houve essa promessa e espero que isso aconteça. Mas o clube não me disse que não estava bem, não tem esse problema. Se isso acontecesse, a realidade seria outra", insistiu no tema.

Com pouco dinheiro em caixa, o Santos só anunciou dois reforços para a temporada até então: o zagueiro colombiano Felipe Aguilar e o meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo. "Ainda temos que trabalhar muito. Potencializar o Santos com novos reforços. Aguardo isso acontecer. Vim aqui e espero uma equipe forte", voltou a se posicionar.

Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, o presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o ano de 2019 será "extremamente difícil" para o clube, devido a falta de recursos. A equipe chegou a iniciar a temporada devendo dois meses de direito de imagem para o elenco profissional.