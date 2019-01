Sampaoli fala em tom de cobrança e aguarda reforços após 1º teste do Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Sampaoli quer reforços. Passado o primeiro teste para a temporada 2019, em que o Santos empatou por 1 a 1 com o rival Corinthians, no domingo (13), o treinador não esconde que espera por novas peças para fortalecer o atual elenco santista.

Tanto é que, questionado sobre o clube ter confirmado somente o meia venezuelano Yeferson Soteldo, do Huachipato (Chile), até o momento, o comandante argentino falou em tom de cobrança à diretoria e ao presidente José Carlos Peres.

"Sobre a insatisfação (pela demora nas contratações), quando eu vim, vim para uma equipe com muita história. Temos que estar à altura dessa história, Neymar, Pelé. Expressamos nosso desejo de manter esse alto nível e pedimos ao presidente para que nos ajude nisso. No curto prazo, esperamos que ele possa cumprir esse compromisso, até para que o Santos tenha a chance de competir com outros times já formados. Queremos um time competitivo para fazer jus à história. Tomara que o Santos tenha o que merece em breve", disse.

Ainda sobre o assunto, Sampaoli deu uma amostra de seu perfil inquieto. Para ele, treinadores nunca estão satisfeitos, principalmente em uma equipe de grande expressão. "Sempre digo, aqui é um clube grande. Na Argentina, no Chile, na Espanha, Santos é grande", reiterou ele, citando os países por onde já trabalhou.

Outro ponto de importância após o primeiro teste é sobre o estilo de jogo do Santos. Sampaoli, que viu seu time ficar mais com a bola do que o rival na Arena Corinthians, deixou claro que priorizará a posse "em qualquer estádio, contra qualquer time".

O Santos agora volta aos trabalhos e se prepara para a estreia no Campeonato Paulista. No próximo domingo (20), o clube abre a participação no torneio estadual diante da Ferroviária, às 17h (de Brasília). Será a primeira exibição do clube alvinegro sob o comando do técnico argentino na Vila Belmiro.