Samsung apresenta TV gigante com tecnologia 8K

Folhapress

LAS VEGAS, EUA (FOLHAPRESS) A Samsung opta por um estande com paredes escuras na feira de Tecnologia CES, em Las Vegas. O objetivo é dar maior destaque à sua gigantesca TV com tela de 98 polegadas.

O aparelho tem resolução 8K —quatro vezes mais nítido que o sistema 4K— e conexão com a assistente virtual Bixby, patenteada pela marca sul-coreana.

Bixby responde a perguntas sobre a programação e sugere conteúdos de acordo com as preferências do usuário.

TVs de 98 polegadas já estão disponíveis no mercado americano, mas a novidade é o novo padrão de resolução. A tecnologia 8K é a principal tendência do CES 2019.

O preço do novo modelo Samsung ainda não foi divulgado, mas deve superar os US$ 40 mil (R$ 148,8 mil).

*O jornalista viajou a convite da Ford.