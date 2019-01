Sandy e Junior: um ranking do pior ao melhor álbum

Henrique Romanine, para o Barulho Curitiba

Impossível citar o cenário da música pop brasileira, sem citar a dupla Sandy e Junior. Os dois irmãos (filhos do sertanejo Xororó) dominaram as paradas brasileiras entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. E, após a separação da dupla, ocorrida em 2007, para que os dois pudessem seguir suas carreiras e projetos-solo, o "luto" dos fãs não passou. Tanto que a notícia do retorno de ambos em uma turnê comemorativa, em relação aos 30 anos da primeira aparição, no programa Som Brasil (extinto programa matinal dos domingos na Rede Globo), movimentou a internet nesta terça (29).

A notícia em si, ainda não foi oficialmente confirmada pelos dois artistas, que foram orientados a guardar segredo por enquanto, mas os shows da turnê de retorno devem ocorrer no segundo semestre, em algumas cidades brasileiras. Enquanto o momento da compra dos ingressos não chega, e como sabemos que existem muitos fãs da dupla (e da carreira-solo de Sandy) por aí, formulamos aqui um ranking especial dos trabalhos da dupla, com base no site Rate Your Music (que cataloga os álbuns por nota, conforme resenhas e opiniões de fãs e admiradores, ou seja, sem embasamento de críticos e experts de música, para que a escolha fique, por assim dizer, mais justa). Fica também como homenagem à própria Sandy, que fez aniversário nesta segunda (28), e para diminuir a ansiedade dos fãs em relação ao esperado momento.

