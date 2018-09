Sandy traz turnê inédita ‘Nós, Voz, Eles’ a Curitiba

Da redação

A cantora Sandy retorna a Curitiba e traz uma turnê inédita, ‘Nós, Voz, Eles’ que iniciou no começo do mês em Paulínia (SP). O show chegará à capital com todos os ingressos esgotados. A apresentação acontece hoje, às 21h, no Teatro Guaíra. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$60. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil.

Após o sucesso de ‘Meu Canto’, seu último trabalho musical, Sandy trabalha no seu mais recente lançamento ‘Nós, Voz, Eles’, que será divulgado a cada 15 dias para o público. As primeiras músicas ‘No Escuro’ e ‘Areia’, com as participações de Maria Gadú e Lucas Lima, respectivamente, foram as primeiras a serem divulgadas. Ao todo, serão oito convidados, o músico Mateus Asato, o duo Anavitoria, Thiaguinho, a Banda Melim, IZA e seu pai, o Xororó.

Na apresentação, as músicas ‘Me Espera’, ‘Aquela dos 30’, ‘Morada’, ‘Nosso Nó(s)’, e a recém-lançada ‘Areia’, já estão garantidas para compor o bem-cuidado repertório. E como não pode faltar em set list de veterana, que coleciona verdadeiros 'hinos' entre fãs cativos ao longo dos quase trinta anos na música, Sandy revisitará seus grandes sucessos dos álbuns ‘Manuscrito’, ‘Sim’, ‘Meu Canto’ e algumas releituras da nostálgica e inesquecível época da dupla com o irmão, Junior Lima.



Serviço

Sandy em Curitiba

Quando: Hoje, 21h15

Onde: Teatro Guaíra – Grande Auditório (Rua XV de Novembro, 971)

Horário: Abertura dos portões: 20h30 | Início do espetáculo: 21h30

Quanto: ingressos esgotados