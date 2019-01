'Sangue estará nas mãos do Athletico e do TJD', diz Coritiba

Silvio Rauth Filho

O Coritiba divulgou nota oficial nessa quarta-feira (dia 30) lamentando a decisão do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná sobre o clássico Atletiba. No texto, o clube afirma que o "sangue estará nas mãos do CAP e do TJD-PR". Veja a nota, na íntegra:

"Coritiba repudia decisão do TJD-PR e postura do CAP antes do clássico Atle-Tiba

Por volta de 15h desta quarta-feira, fomos surpreendidos por decisão do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) que acusa o descumprimento do CAP de liminar concedida na segunda-feira, sem tomar outras providências e, portanto, mantendo o Atle-Tiba de hoje da forma imposta pelo CAP, ou seja, sem espaço para a torcida visitante e sem os torcedores poderem trajar o uniforme e cores do Coritiba.

A liminar, que obrigava o CAP a vender ingressos em local próprio para torcida visitante e que garantia o uso das cores e uniformes do Coritiba pelos seus torcedores, foi simplesmente ignorada. A desmoralização do TJD é causa direta da perda de credibilidade do campeonato, pois estimula todos os clubes a descumprirem as suas decisões. A partir de agora, disputa-se um campeonato sem justiça desportiva.

Este Conselho Administrativo adotou posição intransigente de defesa dos interesses e direitos do torcedor Coxa-Branca, especialmente o de ter todas as garantias e liberdade para acompanhar o seu clube onde quer que seja. E assim será nos próximos dois anos, pois vamos às últimas instâncias e consequências para defender o nosso torcedor.

O esporte e o futebol são espaço de proteção de direitos, de democracia e liberdade de expressão. Ter o torcedor adversário na arquibancada é da essência da competição e do clássico. Garantir a sua liberdade de torcer e segurança é cumprir o regulamento. E apenas um clube que se considera “acima de todos” (da Federação, do Tribunal e dos outros clubes) rasga o regulamento para criar artifícios que impeçam o torcedor adversário de torcer com segurança e com a camisa do seu time. Aliás, impedir que alguém vista determinada roupa e expresse torcida para alguém é medida típica de regimes autoritários; estes que normalmente descumprem decisões judiciais.

Uma simples consulta à DEMAFE (Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos) mostra que a falácia da “torcida humana” não funcionou, pois em 2018 foram diversas ocorrências com torcedores adversários na Baixada. No Atle-Tiba de hoje, misturando as torcidas e coagindo centenas de Coxas-Brancas a, descaracterizados, se misturarem aos atleticanos, é praticamente certo um alto número de atos de violência. O sangue estará nas mãos do CAP e do TJD-PR."