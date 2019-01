Santa Mônica está com inscrições abertas para a 102ª Colônia de Férias

Redação Bem Paraná, com assessoria

Estão abertas as inscrições para a 102° Colônia de Férias com tema a "Volta ao Mundo nas Férias", que será promovida pelo Santa Mônica Clube de Campo, entre os dias 29 de janeiro e 8 de fevereiro. O evento será uma boa opção para que os pequenos possam aproveitar o recesso escolar para se divertir, soltando a imaginação e exercitando o corpo, com muitas atividades recreativas e lúdicas. Nesta edição, ela contará com uma super novidade para a criançada: o Parque de Brinquedos Infláveis, com muita água e sabão, para aproveitar a estação mais quente do ano. Além disso, as atividades são divididas por faixa etária e serão desenvolvidas e monitoradas por profissionais especializados. Entre os destaques da programação estão: Slackline, Tirolesa, Skibunda no Bosque, Piscina, Oficinas Culinárias, Gincanas, Esportes e muito mais.



As inscrições podem ser realizadas na Secretaria do Clube com valores promocionais até o dia 19 de janeiro. A Colônia do Santa Mônica acontece de terça a sexta-feira, das 13h30 às 18h e é voltada para crianças associadas e convidadas, com idade entre 5 e 12 anos.



Inscrições:



As inscrições estão abertas na Secretaria do Clube. Valores promocionais até dia 19 de janeiro.

No valor estão inclusos: Camiseta, Lanche e um Pin exclusivo para colecionar.



Valores para Associados:





8 dias - R$ 190,00 até 19/01/19 e R$ 250,00 após 22/01/19

4 dias - R$ 120,00 até 19/01/19 e R$ 200,00 após 22/01/19



Valores para Convidados:





8 dias - R$ 280,00 até 19/01/19 e R$ 350,00 após 22/01/19

4 dias - R$ 200,00 até 19/01/19 e R$ 250,00 após 22/01/19



Cronograma de atividades e ficha de inscrição disponíveis no site: Cronograma de atividades e ficha de inscrição disponíveis no site: www.santamonica.rec.br



Mais informações: 3675-4202