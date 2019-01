Santander Brasil tem aumento de 24,6% no lucro líquido em 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial de R$ 12,4 bilhões em 2018, uma alta de 24,6% em relação ao ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (30).

No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido gerencial, que não exclui o ágio de aquisições, foi de R$ 3,4 bilhões, uma alta de 23,8% na comparação com o período semelhante de 2017.

O salto foi apoiado na ampliação da carteira de crédito —com destaque para os empréstimos a pessoas físicas—, que somou R$ 305,3 bilhões em 2018, um avanço de 12% em um ano.

O resultado trouxe aumento em provisões para perdas com crédito duvidoso. Em 2018, as despesas de provisão foram de R$ 13,1 bilhões, um aumento de 6,1%.

As receitas no último ano totalizaram R$ 59,3 bilhões, com crescimento de 12% em relação a 2017. Já as despesas atingiram R$ 20,2 bilhões no período, acréscimo de 5,3%.

O banco ainda registrou índice de inadimplência superior a 90 dias em 3,1% no último trimestre de 2018, aumento de 0,2% em relação ao período imediatamente anterior.