Santos acerta com o goleiro Everson, do Ceará, por quatro anos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de uma longa negociação, Santos, Ceará e Everson finalmente chegaram a um acordo para o goleiro de 28 anos vestir a camisa do time da Vila Belmiro. Ele chega ao litoral paulista nesta terça-feira (22) para assinar contrato.

O Santos pagará R$ 4 milhões, parcelados, para contar com o jogador, que assinará um contrato de quatro anos.

O goleiro foi mais um jogador brasileiro pedido por Jorge Sampaoli após o técnico argentino assistir a diversos vídeos de jogos do Santos e de outros clubes do país.

Everson estava no Ceará desde 2015, quando chegou contratado do Confiança-SE. Logo em seu primeiro ano, virou herói ao ajudar o time a permanecer na Série B com defesas milagrosas ao longo do torneio, especialmente no jogo da última rodada, contra o Macaé (1 a 0). Antes, havia passado por Guaratinguetá, onde foi reserva de Jaílson, e River-PI.

Titular absoluto do Ceará desde a reta final da Série B de 2015, Everson disputou 65 jogos com a camisa alvinegra na temporada passada e, enfim, conseguiu marcar o seu primeiro gol de falta em jogos oficiais -contra o Corinthians, na vitória por 2 a 1 pela 23ª rodada do Brasileiro.

Everson chega para disputar posição com Vanderlei, atual titular do gol do Santos. O reserva Vladimir não foi sequer inscrito para o Campeonato Paulista e deve deixar o clube.