Santos aposta em novo treinador para suprir falta de reforços

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Treinador não ganha jogo. O antigo clichê, repetido à exaustão no futebol, definitivamente, não é ouvido na Vila Belmiro.

O técnico argentino Jorge Sampaoli, de 58 anos, é quase a solitária esperança do Santos, que busca a partir deste sábado, contra a Ferroviária, às 17h, na Vila Belmiro, recomeçar.

Minutos após o clube anunciar o acerto com o argentino, em dezembro, o presidente José Carlos Peres usou a palavra ousadia para definir a contratação. O clube precisará mesmo ousar e surpreender em 2019.

Com relação ao elenco, por exemplo, mais perdeu do que ganhou. Viu o lateral esquerdo Dodô e o atacante Gabriel Barbosa saírem. O primeiro retornou à Sampdoria, e o segundo acabou indo para o Flamengo.

Enquanto os rivais acumularam contratações no mercado, o clube só acertou com o pouco conhecido meia venezuelano Yeferson Soteldo, camisa 10 da Universidad de Chile no último ano. O zagueiro colombiano Felipe Aguilar, do Nacional-COL, é o próximo.

Nenhum deles, porém, estará na estreia. Assim, o time apostará em nomes que terminaram 2018 bem, como o uruguaio Carlos Sánchez.

Jorge Sampaoli impressionou os dirigentes santistas pela riqueza de detalhes que já possuía do elenco. "Ele é uma máquina", disse o presidente santista à época.

O argentino ganhou carta branca do presidente Peres para indicar nomes e definir permanências. O goleiro Vanderlei, ídolo da torcida, foi o primeiro alvo e pode perder a vaga. No Chile, em 2011, o treinador fez o mesmo, trocando o titular Miguel Pinto por Johnny Herrera. A esperança é que os resultados sejam positivos como foram na Universidad.

SANTOS

Apelido: Peixe

Fundação: 14/04/1912

Presidente: José Carlos Peres

Estádio: Vila Belmiro, com capacidade para 16.798 torcedores

Principais títulos: 2 Mundiais, 3 Libertadores, 2 Recopas Sul-Americanas, 1 Recopa Mundial, 1 Copa Conmebol, 8 Brasileiros, 1 Copa do Brasil e 5 Torneios Rio-SP

Títulos do Paulistão: 22

Colocação no Paulista-2018: 4º

Técnico: Jorge Sampaoli

Time-base: Vanderlei; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Pituca, Carlos Sanchez, Soteldo; Felippe Cardoso e Bruno Henrique.