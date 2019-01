Santos assina contrato com zagueiro Felipe Aguilar por quatro anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos oficializou nesta sexta-feira (18) a contratação do zagueiro Felipe Aguilar. Aos 25 anos, o colombiano, oriundo do Atlético Nacional, assinou contrato de quatro anos com a equipe paulista.

A informação foi divulgada pelo próprio Santos em sua conta no Twitter. No começo da tarde, a equipe brincou com o anúncio feito na terça-feira pelo Atlético Nacional, que já havia comunicado a liberação do jogador após proposta feita pela diretoria santista.

"Depois desse spoiler aqui, adianta fazer suspense?", perguntou o Santos em tom de brincadeira. "Vamos fazer suspense do mesmo jeito, OK? Não vamos quebrar essa tradição. Finjam que estão surpresos, hein?"

A confirmação veio poucos minutos depois da brincadeira. "O suspense chegou ao fim: Felipe Aguilar é o novo zagueiro do Santos! O colombiano de 25 anos assinou contrato de quatro anos com o Peixão", publicou o Santos no Twitter.

Aguilar é o segundo reforço do Santos para a temporada 2019. Na última terça-feira (15), o clube apresentou o meia-atacante Yeferson Soteldo.