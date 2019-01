Santos empata com União Mogi e é eliminado na 1ª fase da Copa SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos empatou sem gols com o União Mogi-SP, nesta quinta-feira (10), no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior, e foi eliminado da competição. Mais de 7 mil pessoas viram o alvinegro praiano sucumbir no Grupo 25, que terminou com São Caetano e o próprio União Mogi classificados para a próxima fase.

No outro confronto do dia, mais cedo, o São Caetano venceu o Sergipe por 4 a 1 e garantiu o primeiro lugar do Grupo 25, com sete pontos. O time de Mogi ficou com a segunda colocação, com cinco pontos, enquanto a equipe santista terminou a competição na terceira posição, com apenas quatro pontos ganhos. O Sergipe ficou com a lanterna sem pontuar.

O técnico Emerson Balio, do Santos, até demonstrou ousadia para tentar se classificar. No segundo tempo, ele tirou os zagueiros Felipe Torres e Matheus Guedes para as entradas do meia-atacante Sandry e do atacante Marcos Leonardo, de 15 anos, respectivamente, mas não obteve sucesso.

O atacante Tailson foi o principal destaque do Santos na partida. No primeiro tempo, apenas, ele criou três boas oportunidades de abrir o marcador. Uma de cabeça e duas em chutes de fora da área, um deles, em cobrança de falta. No entanto, o Menino da Vila "parou" na grande atuação do goleiro Warlei.

O Santos atuou com a seguinte escalação: Thiago Igor; Doquinha, Felipe Torres (Sandry), Matheus Guedes (Marcos Leonardo) e Rhuan; Palha, Weslley (Moraes) e Lucas Lourenço; Tam, Well (Giovanni) e Tailson.

Antes de encarar o União Mogi, o Santos havia goleado o Sergipe por 5 a 1 na estreia da competição e perdido para o São Caetano por 2 a 1, de virada, na segunda rodada do Grupo 25.